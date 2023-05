Eva Perkausová promluvila o focení pro Playboy. Grafici mi zvětšovali vnady, nahá už se fotit nebudu

Eva Perkausová promluvila o focení pro Playboy. Grafici mi zvětšovali vnady Super.cz

Eva byla vždy považována za sexbombu. Pyšní se dokonalou pevnou postavou a bujnými vnadami. I proto dodnes dostává nabídky, aby své tělo ukázala. "Nabídky přicházely i přicházejí. Nikdy neříkej nikdy, ale dnes už to nepřipadá v úvahu. Vůbec o tom neuvažuji," řekla moderátorce Gabriele Wolfové (43) v talk show Superchat Perkausová.

"V pánském časopise jsem byla dvakrát. Poprvé to bylo v době, kdy jsem nebyla na obrazovkách. Fotky byly výrazně odlišné od dalšího focení. Fotky, které jsem fotila už jako moderátorka Primy byly elegantní, hezké, sexy, nikdo nemohl říct nic hanlivého. Bylo to v mezích," vysvětluje.

Na první focení by raději zapomněla. "Říká se, že člověk nemá ničeho litovat. Ale ty fotky se mi nelíbí. Kdo mě zná, ví, že jsou hodně upravené. Některé proporce zvětšili, některé naopak zmenšili," vysvětluje Eva a naráží na to, že její už tak bujné přírodní vnady v postprodukci ještě výrazně zvětšili.

"Vůbec by mě nenapadlo, že mi budou něco zvětšovat. Nemohla jsem do toho ale tenkrát mluvit, absolutně nic říct. Když mi zvětšili prsa, která už mám od přírody větší, už to nevypadalo přirozeně," dodala s tím, že si ale uvědomuje, že díky Playboyi se stala více populární a v kariéře jí to nakonec pomohlo.

"Když se o někom mluví, dostane se do povědomí. Samozřejmě mě to posunulo," dodala Perkausová.

