Její bratr trpí nejtěžší formou autismu: Nemá krásná Miss Sokolová strach založit sama rodinu?

"Ráďa trpí nízkofunkčním autismem, což je ta nejtěžší forma. On vlastně vůbec nemluví, vyžaduje neustálou péči dospělé osoby, ale o tom, jaká je jeho výchova, by řekl víc táta. Má svůj svět, je skvělý a veselý kluk, ale co se týče jeho stavu, výrazný progres tam nevidíme," svěřila se Katka, podle níž není jasné, proč u jejího bratra nemoc propukla. V našem videu vysvětlila i náplň nadace, na kterou se díky běhu vybralo 208 300 korun.

Byla to sice choulostivá otázka, ale protože není jisté, co autismus způsobuje a mohou hrát roli i geny, Katky jsme se zeptali, zda se sama neobává založit rodinu, když už se pochlubila i novým partnerem. "Neřekla bych, že se bojím. Samozřejmě, stát se může cokoli, ale osobně strach nemám," uzavřela. ■