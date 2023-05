Sharon Stone vyvedla nového mladšího přítele: A ukázala, že v pětašedesáti může směle do bikin

Sharon Stone je pořád velmi sexy. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Herečka už pro mnohé zůstane hvězdou filmu Základní instinkt, ve kterém se nebála odhalit své tělo. A i po jednatřiceti letech je její postava stále skvostná. Sharon čas od času svým fanouškům na sociální síti dopřeje pohled na své křivky, stejně jako teď, když se sama vyfotila před zrcadlem. K fotce v zelených bikinách připsala, že je připravena na léto, a odhalila nejen své vnady, ale také zadnici. Snímek pochválila nejen herečka Michelle Pfeiffer, ale samozřejmě hlavně spousta mužů, kteří Sharon dokonce nabízeli, že by si s ní chtěli začít milostný románek.

V tuto chvíli mají ale všichni její obdivovatelé smůlu. Herečka byla v minulosti dvakrát vdaná, poprvé za scenáristu Michaela Greenburga, podruhé za novináře Phila Bronsteina, v posledních letech byla čas od času spatřena s mladšími muži. Před časem přiznala, že ji jeden z jejích „zajíčků“ opustil poté, co mu vysvětlila, že si do obličeje kvůli mrtvici v roce 2001 nenechá píchat botox a nehodlá s tím ani začít. To ale, jak se zdá, nevadí zástupům dalších mužů.

S jedním teď byla novináři přistižena po večeři v restauraci v Beverly Hills. Pohledný gentleman se stejně jako herečka na fotografy usmíval a v klidu čekal, když se Sharon podepisovala fanouškům. Tak uvidíme, jestli s ním blond hvězda stráví léto a třeba ho i oficiálně představí. ■