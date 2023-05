Další pikantérie v podání plastikové královny. Jessica Alves se fotila v prádle i plavkách. Horní díl pak sundala

Jessica Alves Profimedia.cz

Na žhavé sérii snímků se tentokrát nechala zvěčnit v bikinách i prádélku. A pak už se neudržela a horní díl plavek šel dolů. Svá upravená mega ňadra pak naštěstí skryla pod ruce, byť se tam skoro nevešla. Blondýnka narozená v brazilském Sao Paulu se odmalička necítila šťastně ve svém tehdy mužském těle.

Nyní už je nějaký ten pátek po proměně a svou novou identitu si nadmíru užívá. Dočkala se sice až po třicítce, ale aspoň je jasné, že se nejednalo o žádný nebezpečný rozmar, ale promyšlený tah. Za rozmar bychom ale mohli považovat její až moc velkou zálibou v estetických zákrocích, které už někteří lékaři považují nejen za zbytečné, ale i nebezpečné.

„Miluju být ženou a jsem na to hrdá. Když jsem vyrůstala, tak jsem si samu sebe představovala s dlouhými vlasy a smyslným tělem. A dnes jsem ženou svých snů. Je to skvělý pocit být spokojený se svým vzhledem,“ pochvalovala si nedávno Jessica pro MailOnline. Jediné, co jí chybí ke štěstí, je muž snů. Ač má zas sebou řadu schůzek, na toho pravého prý zatím nenarazila. ■