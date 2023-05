Perličky z archivu. Legendární Tina Turner to už v roce 1981 rozjela ve vyprodané Lucerně

Tina Turner Herminapress

Legendární Tina Turner (✝83) zažila největší slávu v období let 1984-1992. S albem Private Dancer bořila žebříčky hitparád a postupně se stala sex-symbolem. Mezi největší hity nefalšované královny rock'n'rollu patří Simply the Best, We Don't Need Another Hero, Typical Male či titulní písně z bondovky Golden Eye.