Arnošt Goldflam promluvil o nezvladatelných depresích a úzkostech: Nemohl ráno vstát a normálně fungovat

Arnošt Goldflam Herminapress

Přestože se mu dařilo jak po pracovní stránce, tak v osobním životě, neustále ho pronásledovaly myšlenky na utrpení předků. Arnošt Goldflam se narodil do židovské rodiny a velká část zahynula v koncentračním táboře. „U nás doma se samozřejmě o válce mluvilo, to nebylo okrajové téma, to bylo permanentní téma,“ svěřil se Arnošt Goldflam. K tomu všemu mu velmi brzy zemřela maminka. „Ještě jsem ani neměl maturitu a maminka mi zemřela na rakovinu, přičítám to tomu napětí, které měli,“ řekl v premiérovém díle pořadu 13. komnata Arnošt Goldflam, u kterého po letech začaly psychické problémy.

Spočívaly v nezvladatelných depresích a úzkostech. Stávalo se mu, že odcházel uprostřed zkoušek, rušil představení, odmítal filmové a televizní role. Došlo to tak daleko, že nemohl ráno ani vstát z postele a normálně fungovat. Ukázalo se, že jeho trauma má původ v dětství, resp. pubertě, kdy mu zemřela matka, na které byl velmi závislý. „Postupovalo to s věkem, před deseti lety jsem se ráno probudil a nebyl jsem schopen nic začít dělat, byl jsem v napětí a stresu, že jsem musel vyhledat pomoc,“ prozradil Goldflam, který se díky péči lékařů naučil se svou nemocí žít a pracovat.

Díky kombinaci terapie, léků, následných pravidelných ambulantních návštěv se ze všeho dostal. „Beru určité medikamenty, které mě zklidní a urovnají,“ řekl herec, který dnes opět naplno pracuje, píše divadelní hry, účinkuje na několika scénách, ve filmech i televizi a věnuje se také psaní beletrie pro dospělé i děti. ■