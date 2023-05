Sandra Nováková se ukázala v červených plavkách a fanoušci jsou u vytržení. Kam se hrabe Pamela Anderson, píší

Sandra Nováková má velmi štíhlou postavu. Michaela Feuereislová

Je jí sice jednačtyřicet let a má syna, postavu má ale Sandra Nováková (41) jako proutek a leckdo by si ji mohl splést s náctiletou. Tělo v plavkách teď ukázala na sociální síti a fanoušci šílí. Muži jsou nadšení a ženy závidí.

Sandra Nováková snad nikdy nemusela bojovat s váhou a kila navíc se jí ve větším množství vyhnula i po porodu syna Mikuláše, kterému je dnes už sedm let. Díky svému vzhledu si herečka může dovolit hrát i ženy mladšího věku, než je ten její. Do společnosti ráda nosí sexy modely, v plavkách ji fanoušci mohou vidět díky zaměstnání jejího manžela. Režisér Vojtěch Moravec totiž v současné době pracuje na natáčení seriálu v Chorvatsku, a když je to možné, tráví tam s ním čas i Sandra se synem.

Herečka se v seriálu také objeví, pro ni ale natáčení neznamená velkou zátěž. „Já tam naštěstí nebudu mít tolik práce, protože moje postava je mrtvá. Je to pokračování seriálu Pod hladinou a já se tam zjevuji jen v nějakých představách. Takže já si to budu spíš užívat a Vojta to bude muset odpracovat,“ svěřila se Super.cz ještě předtím, než do Chorvatska poprvé odcestovala. A právě u místního bazénu se Sandra nechala nafotit zblízka v jednodílných rafinovaně střižených plavkách, které odhalily její postavu.

Sandra se nemusí bát ukázat se v plavkách.

„Nemohl bys miláčku točit už jenom v Chorvatsku?“ napsala ke snímkům, které ihned vzbudily velký zájem jejích fanoušků. „Ta postava,“ napsala herečce Alice Bendová. „Já vás asi přestanu sledovat, to mě štve,“ nechala se slyšet jedna ze Sandřiných fanynek. „Páni, kam se hrabe Pamela Anderson,“ napsal pro změnu fanoušek a další hlas se přidal ve stejném duchu. „V hlavně mi zní hlas z Pobřežní hlídky.“ Obdivovatelé herečky tak mohou jen doufat, že natáčení se ještě o nějaký ten pátek protáhne a Sandra zveřejní víc podobných fotek. ■