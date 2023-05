První velký rozhovor s Karolínou Krézlovou po Survivoru: Slova o bečkách, obnažování prsou i zničené kůži

Karolína Krézlová promluvila o Survivoru. Super.cz

Survivor jsme samozřejmě probrali, a to ze všech stran. Začali jsme fyzičkou. "Zjistila jsem, že na tom nejsem úplně dobře, a chci přidat. Mám i pár doživotních následků, ale jsou to drobnosti. Prst na levé ruce mi nechce fungovat a mám jizvy na celém těle. Mám alergii na komáří štípnutí, což jsem zjistila až tam. Štípance mi bobtnaly a hnisaly, pořád na ně svítilo sluníčko a takhle to dopadlo," ukázala nám na kameru své nárty a kotníky s tím, že stejně vypadají i její záda. A do původního stavu už kůži zřejmě nedostane.

A jak dopadla její psychika, když po návratu zjistila, jak neoblíbená je? "Nebyli to všichni, ale ta část, která mě nemusela, mi to dala dostatečně najevo. A kolegové ve svých rozhovorech tomu šli naproti. Mám ale podporu v rodině a od mého přítele, tak jsem to ustála. Na chvilku jsem se stáhla, zavřela jsem si Instagram a kašlu na ty lidi. Oni tam nebyli, já vím, kde je pravda, nemám potřebu se obhajovat a všechno vysvětlovat," krčila rameny.

V našem videu ale prozradila, že Survivor ohrozil i její práci. "Přes svoji agenturu jsem se doslechla, že o mně kolují zajímavé drby. Hlavně co se toho jídla týče," svěřila a připomněla, že o ní Andrea Bezděková (28) řekla, že po ní nacházela prázdné krabičky. "Asi by bylo divné, že bych byla dostatečně inteligentní vyšvihat tam půlku lidí ven a vyhrávat duely, a pak bych nezahrabala krabičky," pozastavila se.

A jak to bylo s ukazováním prsou za jídlo, což také padlo? "To je taková haluz, nevím, kde se na to přišlo. Moje prsa v pětatřiceti už ani nejsou nejvýstavnější. Za prsa ani nic fyzického by to rozhodně nebylo. Survivor pro mě byl celý asexuální, nesnažila jsem se tam nikoho zaujmout svým vzhledem. Když jsem pak přijela domů, kde jsem měla partnera, a začala si číst ty články, tak musím říct, že někdo žárlivější by to nezvládl a udělalo by mi to v životě paseku. Ale takhle jsme se tomu společně zasmáli a je to v pohodě," svěřila se.

Karolína oponovala i v tom, že zhubla nejméně z účastníků, takže určitě musela mít přístup k jídlu. "Já zhubla pět kilo. A když byl někdo bečka, zhubnul víc," konstatovala. "Teď mám šest kilo nahoře a nepřijdu si nějak obtloustlá. Pořád si připadám hubená, i když jsem poté, co jsem se vrátila, jedla i šest dortů denně. Teď jím ryby a zeleninu. Jsem na tom stejně. Jo, dělali jsme tam asi nějaké neplechy, ale dělali je všichni. Ať si každý sáhne do svědomí, protože o tom Survivor je," uzavřela. ■