Sexy Robert Urban do půli těla nahý: Ještě to svalstvo musím přikrmit, říká seriálový krasavec

Robert Urban (vlevo) a Michal Slaný v komedii Chlapi sobě Foto: Jerry Háša/ Divadlo Studio DVA

Komedie ze života mužů, kde chlapi zůstali sami sebou, se vyšehradským divákům poprvé představí 9. června. Zda jde ve společném bydlení bez žen najít kýžený klid, se pokusí, v režii Šimona Cabana, zjistit Oldřich Navrátil, Filip Blažek, Michal Slaný, Roman Štabrňák, Štěpán Benoni a Robert Urban (36).

„Je to ze života. Ženy mohou za spoustu krásných i méně příjemných věcí. Prožíváme tam i generační střet. Mého tátu hraje Olda Navrátil,“ řekl Super.cz Urban, jenž je v divadle Studio DVA nováčkem. „Nebýt seriálu Zoo na Primě, nejsem ve Studiu DVA. Jsme totiž alternace se Štěpánem Benonim, kterého znám z natáčení. A mohu slíbit, že na jevišti budeme se Štěpánem chodit bez trička, kdyby to někoho zajímalo... Hrajeme trenéra z fitka. Ještě to svalstvo musím přikrmit,“ usmívá se seriálový krasavec.

O měsíc později, 9. července, se na Vyšehrad mohou diváci vypravit i na slavnou situační komedii Bez roucha. Jak těžké je nazkoušet frašku, se je pokusí přesvědčit Zlata Adamovská, Miroslav Vladyka, Petr Štěpánek, Jana Stryková, Lucie Pernetová, Anežka Rusevová, Petr Pěknic, Václav Jílek, Petr Stach a Václav Liška nebo Zbyněk Šporc.

Na jedné z prvních zkoušek režisér Ondřej Sokol řekl: „To, proč nás herce text baví, je, protože je o divadle a nás samotných. Pojďme vzít diváky do našeho světa,“ vyzval kolegy.

Kromě novinek jsou připraveny úspěšné činoherní tituly jako Lovci bobrů, Jezinky a bezinky, Líbánky na Jadranu, Brouk v hlavě, Poprask na laguně či hudební projekty Starci na chmelu, Malý princ a Šíleně smutná princezna.

Na své si v rámci prázdnin přijdou rovněž hudební fanoušci, pro které je připraveno šest exkluzivních koncertů pod širým nebem. Zazpívají Monika Absolonová, Dan Bárta či Szidi Tobias, na Výstavišti bude jedno odpoledne patřit i Orchestru Karla Vlacha se sólisty Josefem Zímou, Yvetou Simonovou a Dashou a na Vyšehrad letos poprvé zavítá Igor Orozovič a Prague Cello Quartet.

Divadelní přehlídka startuje 2. června a potrvá do 2. září. Koná se v Praze na Vyšehradě a Výstavišti Holešovice, na Tvrzi Divice nedaleko Loun a ve Vítězné u Dvora Králové. ■