Poslední příspěvek Tiny Turner v sobě nese mrazivé poselství. Dva měsíce před smrtí přiznala, že zanedbala své zdraví

Tina Turner Profimedia.cz

Od roku 1978 zpěvačka věděla, že má problémy s vysokým tlakem, ale neřešila je. „Moje ledviny se staly obětí toho, že jsem si neuvědomovala, že bych vysoký tlak měla řešit konvenční medicínou. Vystavila jsem se velkému nebezpečí, protože jsem odmítla čelit realitě, že bych měla užívat celý život léky. Příliš dlouho jsem věřila, že je moje tělo nedotknutelnou a nezničitelnou baštou,“ napsala v příspěvku Tina Turner s tím, že by člověk měl svým ledvinám věnovat pozornost, protože ledviny selhávají bez předchozí bolesti.

V dubnu ale poskytla rozhovor pro britský Guardian, kde promluvila o smrti. Na dotaz, jak by si přála, aby si ji lidé pamatovali, zpěvačka odpověděla: „Jako na královnu rock'n'rollu a jako na ženu, která ukázala ostatním ženám, že je v pořádku usilovat o úspěch podle svých vlastních podmínek.“ A co ji děsí na stárnutí? „Nic, život je plný dobrodružství a každý den přijímám s tím, co přináší,“ řekla měsíc před svou smrtí Tina Turner, která svým odchodem zarmoutila miliony fanoušků po celém světě.

K jejímu skonu se vyjádřil například i bývalý americký prezident Barack Obama. „Tina Turner byla syrová, mocná a nezastavitelná. Mluvila a zpívala svou pravdu s radostí a bolestí, triumfem i tragédií,“ napsal na svém Instagramu.

Nejznámějším singlem Tiny Turner je bezpochyby Simply the Best, který v originále zpívá velšská poprocková zpěvačka Bonnie Tyler. Právě Tině se z obyčejného singlu Bonnie podařilo udělat světový hit, který válcoval hitparády. Americko-švýcarská zpěvačka, které se už dlouhá léta pro její neutuchající elán říkalo rocková babička, se narodila jako Anna Mae Bullock v Tennessee v USA. Začínala jako gospelová zpěvačka v kostele.

Koncem padesátých let potkala svého budoucího muže Ika Turnera, se kterým nahrávala úspěšné skladby. V roce 1976 se rozvedli. V roce 1984 vydala album Private Dancer a až do roku 1992 zažívala své nejúspěšnější období. V roce 1995 nazpívala ústřední skladbu k filmu s Jamesem Bondem, Golden Eye. Lidé si ale nebudou pamatovat Tinu jen jako skvělou zpěvačku, ale i jako herečku. Její nejslavnější rolí byla teta Entita ve filmu Šílený Max: Dóm hromů. ■