Rodina Aloise Švehlíka: Herce na premiéře zastoupila manželka, vnučky a dcera, vdaná za potápěče z Účastníků zájezdu

Dcera Aloise Švehlíka Andrea Pechlátová Švehlíková s dcerami a maminkou Florentinou Michaela Feuereislová

Premiéru očekávaného filmu Muž, který stál v cestě o událostech 21. srpna, kdy byli uneseni do Moskvy čelní představitelé Československé socialistické republiky, aby souhlasili s invazí světských vojsk, má za sebou slavnostní premiéru. Jediným, kdo ani pod pohrůžkami Moskevský protokol nepopsal, byl doktor František Krieger. Právě o jeho osudu snímek vypráví.

Hlavní roli ztvárnil Tomáš Töpfer, jeho manželku Rivu Zuzana Mauréry. Premiéra byla poznamenaná smutnou událostí, když náhle zemřel představitel Alexandra Dubčeka, slovenský herec Dano Heriban. Chyběl také Alois Švehlík, jenž ztvárnil prezidenta Ludvíka Svobodu. Toho ale zastoupila početná rodina.

Do kina Lucerna dorazila jeho manželka, ekononka Florentina Švehlíková, s mladší dcerou Andreou a dvěma vnučkami. Andrea je také herečka a je provdaná za kolegu Martina Pechláta, kterého proslavila role nesmělého potápeče ve filmu Účastníci zájezdu. Ani on v kině nechyběl. A proč nedorazil sám herec? "Pan Švehlík se necítil dobře, ale není to nic vážného," ujistila nás PR manažerka filmu Gabriela Vágner.

Kteří z herců, kteří ve snímku účinkují, na premiéru dorazili a kdo byl mezi hosty, se podívejte v naší fotogalerii. ■