Natali Ruden předvedla štíhlou postavu v sexy šatech: Jaké je její tajemství?

Módní návrhářka Natali Ruden (53) představila svou novou kolekci. Inspirací jí byl příchod letního období, které by mělo být plné barev a dobré energie.

„Inspirace je vždy dost, když je začátek léta, tak je to o té náladě a atmosféře, kterou chceme vidět kolem sebe. Rozzáření lidé, v rozzářených modelech. Věřím, že my jako návrháři hodně přidáváme tomu, aby se lidé cítili krásně a šťastně. Každý z nás potřebuje tu krásu kolem,“ svěřila se Natali Ruden pro Super.cz.

Svou přehlídku představila v zářivě červených šatech, ve kterých byla nepřehlédnutelná. Zároveň v nich nechala vyniknout i svou štíhlou postavu, na kterou má jednoduchý recept.

„Vděčím za ni svým rodičům, skutečně, pro to skoro nic nedělám. A lidé, kteří se mnou tráví čas, to mohou potvrdit. Zároveň si myslím, že velkou roli hraje i určitá nálada, ve které se udržujeme. Každý musí pečovat o to, koho má vedle sebe a jakými lidmi se obklopuje,“ vysvětlila Natali, kterou nabíjí nejen její vztah, ale také práce, která je její vášní.

„Ta práce mě nabíjí, inspiruje a možná je to na mně i vidět. Je za tím sice hodně úsilí a času, ale natolik ji miluji, že to nevnímám tak, že jsem v práci a že toho mám tolik,“ uzavřela. ■