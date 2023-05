Daniela Písařovicová promluvila o Kuchařové i Tiffany Richbitch: Popsala, jak jí Ondřej o své zálibě řekl

Daniela Písařovicová s přítelem Ondřejem Brzobohatým Michaela Feuereislová

I když Taťána Kuchařová (35) tvrdí, že text církevní žaloby s intimními detaily ze soukromí svého dnes již exmanžela Ondřeje Gregora Brzobohatého (40) do médií neposlala, tak je nejen umělec, ale také jeho současná partnerka Daniela Písařovicová (44) přesvědčená, že to byla právě Miss World 2006.

„Pokud bychom si nebyli jistí tím, že to je ona, kdo žalobu včetně fotek poskytla, hodně bychom si zahrávali. Ondřejovo obvinění, že žalobu do médií podstrčila právě Taťána, je totiž natolik závažné a likvidační, že pokud by se zakládalo na lži, napadená strana by ho za to neváhala žalovat. A to se mimochodem doteď nestalo, což vypovídá o všem,“ řekla Písařovicová Blesku s tím, že stojí plně za svým partnerem.

V dokumentu se mimo jiné píše o tom, že se Gregor Brzobohatý rád převléká za ženu, své alter ego pojmenoval Tiffany Richbitch. S touto Ondřejovou zálibou prý byla Daniela obeznámená hned na první schůzce.

„Bavili jsme se o svých zálibách. S nadšením mi o tom vyprávěl. A ukazoval mi i fotky,“ svěřila se Daniela s tím, že už byla součástí i večírku, kde byl Ondřej za Drag Queen.

„Je to velká legrace. Bavilo mě to. Tiffany je přátelská a vtipná, ostatně stejně jako Ondra,“ prozradila moderátorka, pro kterou není umělcova druhá stránka překážkou. Zároveň se prý nikdy nebála, že by ji tahle kauza mohla jako známou novinářku nějakým způsobem poškodit.

„Jeho pestrá osobnost a hravost mě baví o to víc. Pokud by to pro mě byl problém, s Ondrou bych se přestala vídat. Myslím, že si všichni velmi dobře uvědomují, že je Ondra umělec, který vyrůstal v divadelních šatnách, a tak je pro něj Drag Queen zkrátka přirozenou součástí jeho umělecké duše,“ vysvětlila Daniela, která je ve vztahu s Ondřejem od konce minulého roku. ■