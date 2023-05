Filip Vaněk upadl a přivodil si vážné zranění: Přestal jsem chodit a ležel na zemi do druhého dne

Filip Vaněk promluvil o zranění zad, ale také životu a zdravotnictví ve Španělsku. Super.cz

Už je to pořádná řádka let, kdy si uznávaný stylista nenechal ujít téměř žádný společenský večírek. Ty ale před nějakou dobou vyměnil za zdravý životní styl, dokonce se chtěl pustit do náročné triatlonové sportovní výzvy Ironman Lanzarote, která se skládá z plavání, 180 km jízdy na kole a 42,2 km maratonu.

Avšak hned po prvním tréninku dotrénoval.

"Dokud jsem chodil po večírcích a barech, tak se mi nikdy nic nestalo. A na Lanzarote jsem se rozhodl, že budu žít zdravě. Několik let nepiju, nechodím na večírky a začal jsem běhat. Kvůli Ironmanu jsem začal trénovat. Druhý den ráno jsem se ve sprše ohnul pro ručník, ale skončil jsem na zemi, přestal jsem chodit a skončil v nemocnici ve Španělsku,“ svěřil se Filip Vaněk pro Super.cz s tím, že byl doma v době pádu zrovna sám a kvůli bolestem se nedokázal zvednout. Musel tak počkat na svého partnera, který přiletěl z pracovní cesty až druhý den.

„Nebylo to hezký, ležel jsem tam do druhého dne, než přiletěl můj manžel, který mě odvezl na kliniku,“ svěřil se Filip, který se léčil ve Španělsku a později v Česku.

„Léčba neprobíhala dobře. Nemohl jsem nic než ležet na boku, bolest neustupovala, nemohl jsem chodit a měl jsem další problémy. Museli mě zachránit až doktoři z Česka,“ popsal stylista nepříjemnou zkušenost.

I když se Filip stále potýká se zdravotními problémy, tak neztrácí pozitivní myšlení a na svém aktuálním handicapu našel i nějakou kladnou stránku.

„Mám splněný sen, nosím korzet, který jsem holkám vždy záviděl. Tak ho mám a je to super, protože obléknu všechny kalhoty, které mi normálně nebyly. Zapnu se do toho a mám ještě krásně volno,“ dodal s úsměvem. ■