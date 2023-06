Jitka Boho se ve společnosti ukázala s malým synkem. Sedm měsíců po porodu má modelka práce nad hlavu

Jitka Boho ukázala ve společnosti sedmiměsíčního syna. Super.cz

Nyní se modelka ukázala ve společnosti s kočárkem. Syna s sebou často bere na místa, kam se Jitka vydává pracovně. „Tedík je velký pohodář, oproti Rozárce. Ta je ďáblík, a to jí zůstalo do teďka. Tedík je úplně v klidu a beru ho odmalička na různé akce, je zvyklý a nebojí se cizích lidí. Což beru jako velkou výhodu a doufám, že mu to co nejdéle vydrží,“ svěřila se modelka Super.cz.

Sedmiměsíční syn si se svou starší sestrou Rozárkou sedl a prý spolu nemají žádný problém. „Já se jen kolikrát bojím, aby mu neublížila. Ona si s ním hraje jinak než já. Je taková důraznější, ale Tedík se směje, takže si myslím, že se mu to líbí.“

My jsme si s Jitkou povídali na Psím dnu Prahy 13. Jedním z hlavních cílů této akce byla důležitá podpora útulků a možnost adopce pro pejsky, kteří by rádi našli lásku u nového páníčka. „Mám přítele, jehož rodina je hodně pejskařská, takže těch pejsků mám v okolí docela dost, ale co se týče mě, já bych si pejska nepořídila z důvodů časových. Neměla bych na něj pořádně čas,“ dodala Jitka Boho, která se také začíná připravovat na to, až ztvární hlavní roli v připravovaném muzikálu Troja.

