Jako vekslák z osmdesátek. Štěpán Kozub má v nové roli fakt ránu

Štěpán Kozub se toho nebojí. V nové roli má fakt ránu.

Komik Štěpán Kozub (27) se nebojí žádné výzvy, ani toho, že by se v něčem cítil hloupě. Herec nyní natáčí pokračování filmu Gump - pes, který naučil lidi žít a sám si vymyslel, jak by jeho postava měla vypadat. Hned na první pohled se v myšlenkách vrátíme do dob osmdesátek a veksláků.

„Ten záměr byl takový. On se jmenuje Křivák, takže se to tak nabízí. Kostým a paruka je úplně přesně trefná. V rámci toho, co to má splňovat, se v tom cítím výborně,“ svěřil se herec Super.cz přímo na place natáčení filmu.

Natáčení tohoto filmu si celkově užívá, sám je totiž velkým milovníkem psů. „Já mám doma fenku z útulku, už několik let, takže já mám rád pejsky, ale mám rád taková ta klidnější a pasivnější plemena psů. Gump je velmi energický a dominantní, takže v tomto ohledu s ním naštěstí nemám tolik scén,“ smál se Štěpán Kozub. Pokračování divácky úspěšného filmu uvidíme v kinech příští rok. ■