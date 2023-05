Po těžkém rozchodu a pracovní pauze opět v plném nasazení: Hubená Pavla Tomicová má novou roli

Pavla Tomicová Super.cz

Spolu s kolegy se tak objevila na tiskové konferenci k Letním shakespearovským slavnostem, kde se objeví v premiéře komedie Jak se vám líbí. „Role bude menší, jsem za to strašně ráda, neumím si to jinak představit, při tom náporu představení. Obdivuji kolegy, kteří šli do větších rolí. Moje role mi je hrozně sympatická, je to Audrey, pasačka koz a ovcí, a potká lásku,“ prozradila Super.cz herečka, která se na tiskovce objevila v dobré náladě.

Léto Pavlu Tomicovou čeká především pracovní. „Teprve teď najíždím do toho rytmu a do Shakespearovek, které jsou náročné, a doufám, že to zvládnu, odhodlaná jsem,“ dodala s úsměvem herečka, která je vděčná svým kolegům, kteří ji v těžkém období vyšli vstříc.

K natáčení seriálu Zoo se už na vlastní žádost vrátila před časem. „Já tam naštěstí nemám tolik natáčecích dní, snad se to dá skloubit a všichni se v té dohodě báječně doplňují a za to děkuji,“ prozradila herečka. Dovolenou si naplánovala až na podzim.

Kvůli hraní na Letních shakespearovských slavnostech, kde se objeví poprvé, bude pendlovat mezi Prahou a Hradcem Králové, kam se částečně přestěhovala.

„Dovolenou plánuji, ale až na podzim, protože přes léto mi to nevyjde. Moje maminka se vždycky těší na léto, že si spolu užijeme u rybníku, tak to ji nemůžu zklamat, takže budu jezdit Praha - Hradec. Maminka žije v Hradci Králové a já teď žiji částečně tam i v Praze, takhle pendluju,“ dodala s úsměvem Pavla Tomicová. ■