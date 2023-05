Kamila Nývltová si užívala v plavkách v Egyptě: Po návratu z dovolené hned míří na operaci

Kamila Nývltová Foto: Super.cz/se souhlasem K. Nývltové

Načerpat energii a vystavit své tělo slunci se rozhodla na pár dní Kamila Nývltová. Zpěvačka zabalila kufry a vydala se na týden do Egypta, kde především relaxovala. Hned po návratu ji totiž čeká nutná operace.

„Snažila jsem se odpočívat, protože mě po návratu čekají koncertní verze muzikálu Kleopatra, potom svatba kamaráda a v pondělí nastupuji do nemocnice na operaci kolene, byla plánovaná, ale neměla jsem čas, tak to musím udělat teď a mám na zotavení krátkou dobu,“ svěřila se Super.cz zpěvačka, která je ráda, že ve svém kalendáři pár dní na volno našla.

Dovolenou si užila s rodinou a sestřenicí a během pobytu si stihla splnit také cestovatelský sen. „Odletěla jsem na týden do Taby. Byla jsem pozvaná na jeden na koncert pro české publikum. Nakonec přišlo asi 300 lidí, což bylo skvělé. Splnila jsem si sen a podívala jsem se do Izraele. Navštívili jsme Jerusalém a Betlém a bylo to opravdu moc hezké,“ dodala zpěvačka. ■