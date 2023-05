Zemřela královna rock'n'rollu Tina Turner. Bylo jí 83 let

Tina Turner Profimedia.cz

Svět zasáhla velmi smutná zpráva. Po dlouhé nemoci ve věku 83 let zemřela americko-švýcarská zpěvačka Tina Turner. Do hudebního nebe odešla ve svém domě v Küsnachtu nedaleko švýcarského Curychu. S odkazem na její mluvčí to uvedla stanice Sky News.