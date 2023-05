Do manžela a dcery Bereniky Kohoutové narazilo na přechodu auto: Vyděšená herečka popsala, co se stalo

Berenika Kohoutová Michaela Feuereislová

Lola je naštěstí v naprostém pořádku, její muž to odnesl pár šrámy na těle. Berenika manžela označila za hrdinu, který svojí rychlou reakcí dceru doslova zachránil.

"Důležitá věc je ta, že mně se nestalo nic, jak se někteří z vás obávali, ale byl to Kryštof, který přecházel s Lolou přes přechod a narazilo do nich auto. Bylo to tak, že Kryštof se samozřejmě rozhlédl, jak někdo napsal, že lidi s mozkem se zastaví na přechodu, když vidí auto. Takže bych chtěla říct, že můj manžel rozhodně má mozek, ale když vidíte v dálce auto, že se k vám pomalu blíží, tak předpokládáte že ten řidič vás vidí a že zastaví," prozradila o nehodě Berenika.

Sama nechápe, jak k nehodě mohlo dojít.

"Já nevím, co tam pan řidič dělal za tím volantem, nevíme to nikdo. Asi nějaká chvilková nepozornost, doufám. A prostě do nich narazil, Kryštof to vykryl, protože je náš totální superhrdina. Lolu držel za ruku celou dobu, nechci si domýšlet, co by se stalo, kdyby ji nedržel. Takže ji ve chvíli nárazu vymrštil nahoru a držel ji. Ustál to, Loly se to auto tedy nějakým způsobem dotklo, ale ani nemá žádné škrábnutí. Kryštof sice asi má, ale říká, že ne," dodala herečka a zpěvačka. ■