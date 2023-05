Radostná novinka u Lucie Hadašové a Jaroslava Bednáře. Nečekaně budou mít miminko a tentokrát to bude kluk

Lucie Hadašová a Jaroslav Bednář budou chovat. Michaela Feuereislová

Lucie Hadašová (36) už má doma dvě velké slečny, a tak je zpráva o dalším přírůstku do rodiny poměrně překvapivá. V plánu to prý sice nebylo, manželé jsou ale šťastní a na miminko se velmi těší.

Lucie Hadašová se na plný úvazek stará o své dvě dcery, Denisu a Vanessu. Teď jí ale přibydou další krásné povinnosti. „Pro mě to bylo překvapení. Není mi už úplně málo, ale není mi ani moc. Když se narodí mimčo, bude mi 37. A v plánu to nebylo. Už jsme si pořídili pejsky a v létě přišla i štěňátka. Takže jsme si říkali, že je to hezké období. Že by přišlo mimčo, to jsme nečekali. Ale jsem ráda, protože to třetí těhotenství si užívám úplně jinak než předtím,“ řekla Lucie Hadašová v pořadu ShowTime na CNN Prima NEWS.

Štěstím bez sebe je i bývalý hokejista Jaroslav Bednář (46), který se na dalšího potomka moc těší. I on přiznal, že těhotenství jeho manželky pro něj bylo velkým překvapením. "Měl jsem obrovskou radost, jsme strašně šťastný, že se k nám štěstí opět otočilo. A momentálně žijeme v euforii. V plánu to nebylo. Vyšlo to, jak to vyšlo.“ A co říká na to, že v rodině teď bude mít kromě třech krásných blondýnek také chlapce, kterému by v budoucnu mohl předávat například svoje sportovní znalosti?

„Já jsem vůbec nechtěl vědět, co čekáme, co se nám narodí. My máme tak supr holky, které si teď strašně užívám, takže bylo úplně jedno, jestli to bude kluk, nebo holka. Mám radost, že to bude kluk, ale pro nás je podstatný, aby to bylo zdravý a aby nám dělal radost,“ řekl hokejista, který svou rodinu určitě bez problému zabezpečí. Jeho žena se nedávno svěřila, že chodí lovit, a tak může svého syna naučit i tomuto umu. ■