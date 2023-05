Nejvnadnější česká miss Lucie Šlégrová se nechala hecnout a poprvé se fotila v prádle

Lucie Šlégrová Foto: Dana Leitner Photofraphy

„Samotnou mě to překvapilo, ale taková série fotek ve spodním prádle je moje první v životě. Vzniklo to tím, že se znám s fotografkou Danou Leitner a z její strany byl hec, ať s ní nafotím prádlo. Upřímně se mi do toho v mém věku moc nechtělo, ale ona byla ten motor,“ svěřila se Super.cz modelka, která se sice aktivně modelingu už nevěnuje, při pohledu na nové snímky, které vytvořila, je to ale možná škoda.

Sama Lucie je z výsledku nadšená, už jen proto, že vše dopadlo tak, jak si představovala. „Dana je moc šikovná a jsem nesmírně ráda, že jsem do toho šla, protože mě muži fotografové většinou vnímají jinak. Ty fotky jsou sice v prádle, ale jsou něžné a milé. Muž fotograf to většinou cítí jinak a o to víc hruběji a vulgárněji. Ale to jsem nikdy nechtěla fotit. Jsem ráda, že jsem nafotila snímky ve spodním prádle, které nejsou vyzývavé a vulgární,“ svěřila se misska, která na své postavě poslední rok maká především tancem, ke kterému se po letech vrátila. A nutno říct, že výsledky stojí za to. ■