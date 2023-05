Jak se změnili za 10 let? Karel Voříšek a Klára Doležalová slaví první kulaté výročí na televizních obrazovkách

První společné vysílání Kláry Doležalové a Karla Voříška FTV Prima

Je to až neuvěřitelné, ale dnes je tomu 10 let, co vídáme na obrazovce moderátorskou dvojici Karla Voříška (59) a Kláru Doležalovou (49). Za tu dobu se stali neodmyslitelnou součástí Hlavních zpráv na CNN Prima News (dříve na TV Prima).

Seznámili se ještě o pár let dříve, než spolu zasedli za moderátorský pult. „Mám takový pocit, že to bylo při společném moderování nějaké akce. Pořadatel z nás utvořil dvojici. To je možná tak třeba patnáct, možná i více let,“ svěřila se Klára Super.cz.

Za tu dobu na televizní obrazovce toho stihli opravdu hodně. Zvlášť na jednu relaci moderátorka nikdy nezapomene. Během vysílání mohlo jít skutečně i o zdraví. „Bylo to vysílání z terénu během povodní. My byli na střeše Národního divadla a pod námi byla valící se Vltava, co pohltila všechny ostrůvky.“

A co má Klára na Karlovi úplně nejradši? „Vážím si Karlovy pokory, krásného vztahu k lidem a jeho vnitřního klidu. Je to prima být jeho parťačka,“ dodala Klára Doležalová během našeho rozhovoru.

Jak moc se oblíbená moderátorská dvojice změnila za deset let, se můžete podívat v galerii fotografií. ■