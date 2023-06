Z komika je vysportovaný namakanec: Štěpán Kozub dře v posilovně a pochlubil se výsledky

Štěpán Kozub propadl cvičení ve fitku. Super.cz

„Je to spíš pro mě tak, že si tam chodím vypínat hlavu. Hledal jsem dlouho koníček, to se mi povedlo. Vypínat si hlavu skrz fyzickou aktivitu,“ svěřil se nám Štěpán.

Ani nepřemýšlel nad tím, jestli chce svým cvičením nabrat hmotu, nebo naopak shodit přebytečná kila. „To nijak zásadně neřeším. Jde mi spíš o to, že chodím z posilovny s takovým tím dobrým pocitem, což se mi zatím daří,“ prozradil komik Super.cz.

Představa toho, že by se díky cvičení mohl Štěpán jednou ukázat fanynkám s břichem jako struhadlo, ho spíše rozesmívá. „To úplně není můj cíl. Já jsem komik a myslím, že by to bylo takové zvláštní se six packem,“ dodal se smíchem. My jsme si se Štěpánen Kozubem povídali během natáčení dalšího pokračování filmu Gump – pes, který naučil lidi žít s názvem Gump 2. Do kin tento snímek přijde příští rok. ■