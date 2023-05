Vypadala jako nahá: Australská modelka budila během focení bikin velkou pozornost

Natalie Roser je v plavkách velmi půvabná. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Jaké to musí být překvapení, když si jdete jen tak po pláži a najednou kousek od sebe zahlédnete krásku s dokonalým tělem, a k tomu úplně nahou. Až na druhý pohled zjistíte, že dáma má na sobě tělové plavky a pózuje fotografovi. Přesně takhle to vypadalo na australské pláži Bronte.

Natalie Roser (33) je jednou z nejžádanějších plavkových modelek Austrálie. Přestože už se její věk přehoupl přes třicítku, neztratila nic ze svého sex-appealu a díky pravidelnému cvičení vypadá v bikinách jako bohyně. A také umí být při focení pěkně rozverná, což dokázala na pláži na předměstí Sydney, kde v plavkách předvedla spoustu různých poloh a výrazů. Právě její bikiny ale přitáhly velkou pozornost kolemjdoucích. Tělová barva z nich totiž udělala prakticky neviditelné plavky, jejichž spodní díl byl navíc v tanga střihu, a tak zezadu vypadala modelka skutečně jako nahá.

Kdo by si ale na australskou šelmu pomyslel, ten by měl v současné době smůlu. Modelka je provdaná za herce Harleye Bonnera a je šťastná, i když se svým milým po veselce nestrávila mnoho času. Pár se vzal loni v únoru, nedlouho poté jí ovšem manžel frnknul do Thajska, aby tam studoval léčbu pomocí energií a učil se meditaci. „Je velmi šťastný. Ale je to skutečně nekonvenční první rok manželství,“ řekla modelka magazínu Daily Telegraph loni v září s tím, že je lepší, když odjel teď, než kdyby se tak stalo později, až budou mít děti. ■