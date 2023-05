Shakira prý požádala Toma Cruise, aby s ní přestal flirtovat

Tady Tomu Cruisovi zřejmě pšenka nepokvete... Profimedia.cz

Podle informací španělské agentury Marco byl Cruise zpěvačkou naprosto uchvácen a i přátelům řekl, že s ní cítí spojení. Krátce po jejich setkání jí měl poslat pugét květin a tvrdit, že mezi nimi fungovala chemie. Zřejmě tak pouze z jeho strany.

Podle jiného zdroje magazínu Heat údajně Shakira požádala Cruise, aby s ní přestal flirtovat, a svůj nezájem omluvila tím, že momentálně nehledá lásku a soustředí se především na své syny. „Nechce ho uvést do rozpaků nebo naštvat, ale z její strany v tom není žádná přitažlivost ani romantika. Byla k němu jen přátelská. Lichotí jí to, ale nemá zájem,“ prozradil obeznámený dotyčný, podle nějž už to Shakira, které se loni rozpadl vztah s otcem jejích synů Gerardem Piquém, dala Tomovi zdvořile na vědomí.

Zdroj z hercova okolí přitom uvedl, že Tom byl po jejich setkání okouzlen podobně jako v době, kdy se poprvé sešel se svou bývalou manželkou Katie Holmes, s níž má dceru Suri. ■