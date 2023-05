V sedmnácti po ní pátral Bieber na Instagramu a stala se slavnou: Teď Cindy Kimberly v Cannes odhalila skoro vše

Cindy Kimberly v Cannes Profimedia.cz

Kdo se neobjeví na 76. ročníku filmového festivalu v Cannes, jako by nebyl, alespoň z pohledu slavných. Koncentrace celebrit je v tomto přímořském francouzském městě vskutku úctyhodná a kromě hvězd těch nejzvučnějších jmen se do země vydala i řada těch méně slavných, kteří sází na to, že nahotou upoutají pozornost všudypřítomných fotografů. A právě Cindy Kimberly je toho zářným příkladem.

Rodačka z Nizozemska se španělsko-indonéskými kořeny dostala pozvánku na společenskou událost do známého hotelu Martinez a nic neponechala náhodě. Její róba byla nejen zcela průsvitná, ale ještě oplývala hlubokým výstřihem zepředu i vzadu na zádech. Cindy tak příliš prostoru pro představivost neponechala.

Přestože dnes čtyřiadvacetiletou modelku pro svět objevil Justin Bieber, o jejich románku se pouze spekuluje. Blízko měla mít i k sedminásobnému mistrovi světa vozů Formule 1 Lewisovi Hamiltonovi. V roce 2019 randila s rapperem Tygou a od loňského roku tvoří pár s britským fotbalistou Delem Allim. ■