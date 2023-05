Vysoká hypotéka a půjčka. Rozvádějící se Iveta Vítová má strach, že se bude muset v létě vystěhovat

Iveta Vítová se stále rozvádí. Super.cz

"Soud ještě neproběhl, vše je před námi. Není rozhodnuto naprosto nic. Je to na dlouho. Nejsme schopni najít společnou řeč. Už se o to ani nepokoušíme. Snažíme se fungovat jako rodiče, hlavně před dětmi," řekla Super.cz Iveta.

Iveta s dětmi bydlí v novém domku na okraji Prahy, na který si vzala hypotéku a půjčku, se kterou jí přislíbil pomoci manžel. Bohužel k tomu nedošlo a Iveta se bojí, že se bude nucena v létě vystěhovat.

"Nepohnuli jsme se, není ani kam se moc hnout. Uvidíme časem. Zatím bydlíme," krčí rameny Iveta. "Mám dvě krásné zdravé děti a to je nejdůležitější. Budu pro ně chtít to nejlepší. Máme bydlení, jsme tam doma. Já budu dělat vše pro to, abych to udržela. Je to strašák. Věřím, že se to vyřeší," přeje si moderátorka.

Iveta je na rodičovské dovolené a zatím nemá v plánu se na Novu vracet. "Zatím to reálné není. Matýsek ještě není ani školkový. Musela bych si najít chůvu a peníze, které bych vydělala, bych musela dát chůvě. Na Nově mi vyšli vstříc, mám rodičovskou prodlouženou zatím na tři roky," vysvětluje.

"Nejdůležitější je, že budu s dětmi a nebudu litovat toho, že mi odrostly a já u toho nebyla," dodala. ■