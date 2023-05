Hejty na kojící Agátu Hanychovou! Měsíc po porodu pětkrát týdně dře na boxu. Co na to říká? Super.cz

Agáta Hanychová (38) měsíc po porodu dcery Rozárky maká na postavě. Téměř denně dře buď doma s osobní trenérkou, nebo chodí na box. "Chodí mi domů trenérka, začala jsem chodit na box, cvičím pětkrát týdně hodinu. Zatím to víc přehánět nebudu," řekla Super.cz Agáta.

Některé ženy na ni začaly útočit, že by kojící žena neměla takto aktivně cvičit. Co na to influencerka?

"Když jsou ženy těhotné, měly by jíst za dva, pak když kojí, tak by měly jen ležet. Říká se toho milion. Je to blbost. Stačí používat selský rozum. Samozřejmě, když kojíte, musíte jíst. Dělám vše s rozumem. Dělám vše zodpovědně, pod dohledem." vysvětluje s tím, že hejtů už je méně než v minulosti.

"Už si mi holky netroufají tolik psát. Mám tři děti. Kdybych měla první, tak mě ukamenujou,"usmívá se.

Agáta v těhotenství přibrala osmnáct kilogramů. "Ještě mi chybí šest. Kdybych nekojila, tak to mám za týden pryč. Prostě bych týden nejedla. Teď to holt bude trvat třeba tři měsíce," dodala. ■