Princ Harry má mít podle zahraničního tisku ‚úniková místa‘ před manželkou Meghan

Princ Harry údajně využívá v Los Angeles 'úniková místa'. Profimedia.cz

Deník The Sun přišel s informací, že princ Harry (38) využívá určitá ‚úniková místa‘, která navštěvuje často i bez své manželky Meghan (41). Podle zdroje deníku by jedno mělo být nedaleko domu v Kalifornii, kde bydlí s rodinou, a pak ještě další v Los Angeles. Mluvčí neziskové organizace Archewell, kterou založili Harry s Meghan, ovšem tato tvrzení popírá.

Pro své vlastní potřeby má Harry údajně k dispozici pokoj v luxusním hotelu v Montecitu poblíž rodinného domu páru v přepočtu za více než 320 milionů korun. Další jeho soukromé ‚útočiště‘ by mělo být v exkluzivním klubu San Vicente Bungalows určeném pouze pro členy. Harry si tam údajně chodí třeba zacvičit do posilovny. Zprávy se objevily jen pár dní poté, co pár v pátek nezveřejnil žádné fotografie k pátému výročí svatby.

Deník ještě upřesňuje, že uvnitř klubu panují přísné zásady ochrany osobních údajů, kdy je hostům zakázáno uvnitř fotografovat a při příchodu jsou přes jejich fotoaparáty umístěny přelepky. Navíc mají zakázáno přibližovat se nebo rušit ostatní členy klubu. ■