Brzobohatého se zastala armáda celebrit od Prachaře po Boučka. Do „týmu Kuchařová“ se nečekaně přidala Ivana Jirešová

Ivana Jirešová Michaela Feuereislová

Poté, co se do médií dostal text církevní žaloby s intimními informacemi z manželství Taťány Kuchařové (35) a Ondřeje Brzobohatého (40), se strhla doslova bouře. Hudebník svou exmanželku obvinil z toho, že žalobu poslala bulváru, Kuchařová to naopak zásadně odmítá.

Brzobohatý přiznal, že má jako zálibu oblékání do ženských šatů, popřel ale, že by měl nevyjasněnou sexuální orientaci, trpěl neplodností nebo snad nutil svou ženu k sexu v ženských šatech, jak v církevní žalobě také zaznělo.

Na stranu známého hudebníka se ihned postavila celá řada celebrit, které mu vyjadřovaly veřejně podporu. Aleš Háma (50) a Sandra Nováková (41) jej dokonce podpořili kostýmy, ve kterých vystupují jako opačná pohlaví. Na jeho straně jsou také kamarádi Jakub Prachař (39) a Libor Bouček (42).

„Myslím, že jsme svědky něčeho, co absolutně převyšuje všechen nevkus a malost světa. Těším se, až se tomu společně zasmějeme. Jak gentlemanství, moudrost a čirá radost ze života zvítězily nad něčím, co ani nestojí za řeč,“ vzkázal Brzobohatému Prachař.

Brzobohatého se zastala také Eva Burešová, Václav Noid Bárta nebo Dara Rolins. Taťána Kuchařová se snaží bránit. „Důrazně odmítám, že bych bulváru poskytla natolik citlivou věc, jako je žaloba na anulaci církevního sňatku. Nejenže to považuji za morálně pokleslé, ale ani pro to nemám sebemenší důvod,“ napsala na sociální síti, kde připomněla, že osobní věci a detaily žaloby komentoval v Blesku Brzobohatý.

„Všechny veřejně známé osobnosti (včetně mě) moc dobře vědí, že zveřejnění takto citlivého materiálu je to nejhorší, co lze udělat, a že to bude veřejně odsouzeno mnohem víc než cokoliv, co je předmětem zveřejnění samotného. Existuje mnoho ukázkových příkladů, které to prokazují. Ani z tohoto pohledu skutečně není v mém zájmu, abych cokoli zveřejňovala.“

Pod tímto příspěvkem se modelky zastala řada fanoušků. Celebrit ale nebylo zdaleka tolik jako v „týmu Brzobohatý“. Modelky se zastal módní návrhář Sam Dolce nebo herečka Ivana Jirešová (46).

„Jinak bych to nenapsala, někdy bývají věci úplně jinak, než se vydatně prezentují v médiích,“ podpořila Taťánu herečka. „Drž se,“ přidal se Sam Dolce. Kuchařová je momentálně k zahraničí, ke kauze se prý až do církevní anulace sňatku nechce dále vyjadřovat. ■