Dcera Kate Moss zářila na přehlídce Versace stejně jako její maminka před 27 lety. Vypadá jako její dvojnice

Lila a Kate Moss na přehlídce Versace. Fotografie dělí 27 let. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Lila společně s Irinou Shayk jednoznačně ovládly ranvej a pohledy mnohých přítomných spočinuly právě na nich. Lila se předvedla v šeříkových minišatech s netradičně prostřiženým dekoltem a vysoce vyčesaným ohonem, který jí dodával elegantní šmrnc šedesátých let.

Před sedmadvaceti lety přitom úplně stejně brázdila molo v Paříži i její tehdy o dva roky starší maminka, které se Lila podobá čím dál víc. Pro Kate a nyní i pro Lilu má ostatně Donatella Versace slabost a jako modelky na své přehlídky si je vybírá dlouhodobě.

V 90. letech dokonce Donatella s Kate a ještě s Naomi Campbell vyrážely často na divoké párty, o čemž promluvila i samotná Donatella, které se na toto období ptali během jednoho z rozhovorů: „Ty, Naomi Campbell a Kate Moss jste byly známy jako ‚nebezpečná trojka‘, povězte nám o tom,“ načež Versace odpověděla: „Byly jsme vážně nebezpečné. V té době, v devadesátkách, jste směli dělat všechno. Neexistovaly žádné limity. Nebo jsme si to aspoň tehdy myslely. Dělaly jsme všechno, co si dovedete představit. Večírky, akce... V té době to byla velká legrace.“ ■