Nečekaný polibek na křtu knihy Jany Bernáškové: Herci na sebe strhli veškerou pozornost

Marek Němec a Tomáš Měcháček Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Jen to mlasklo. Herci Tomáš Měcháček a Marek Němec (42) na sebe tentokrát strhli veškerou pozornost. Na křtu nové knihy své kolegyně a herečky Jany Bernáškové (42) se totiž přivítali pořádnou pusou.

Kolegové si místo podání rukou padli hned do náruče a nejen to. Z čiré radosti, že se vidí, si dali pořádného hudlana. S humorným chováním pokračovali i poté, co si jejich velkého entrée všimla Jana Bernášková. Při společném focení chytil Marek Němec svého kolegu ještě za zadek.

Po velkém přivítání se následně herci s dalšími kolegyněmi pustili do křtu již třetí knihy Jany Bernáškové s názvem Koloušek. Herečka si na akci jako kmotry pozvala protagonisty filmu Jak přežít svého muže, který se nyní podle její prvotiny natáčí.

„Žádné kamerové zkoušky jsme nedělali. S Rudou, který napsal scénář k filmu, jsme si různě předávali tipy na herce, posílali si jejich jména a fotky a nechávali je v sobě rezonovat,“ řekla Jana Bernášková, podle čeho své kolegy do filmu vybírala.

„Hraji scenáristu, který je na první pohled zakřiknutý. Má velkou fantazii, ale také dost trapný smysl pro humor. Tenhle chlap ještě všem ukáže,“ řekl ke své roli Marek Němec, který se ve filmu objeví jako Karel. Roli Jakuba pak ztvární Tomáš Měcháček. „Jsem okouzlující filmový režisér, který miluje umění. Je tajemný, ale až moc,“ dodal herec ke své roli. ■