Kuchařová opět odmítla, že by církevní žalobu pustila ven. Bylo by to morálně pokleslé, v bulváru to propral Ondřej

Brzobohatý následně některé pasáže označil za lživé s tím, že převlékání za ženu má jako koníček. Kuchařovou pak obvinil z toho, že dokument bulváru poslala. Zatímco hudebníka se zastala řada přátel z šoubyznysu, modelka nenašla téměř žádné zastání a také odmítá, že by Brzobohatého chtěla poškodit.

„Ještě jednou a naposledy důrazně odmítám, že bych bulváru poskytla natolik citlivou věc, jako je žaloba na anulaci církevního sňatku. Nejenže to považuji za morálně pokleslé, ale ani pro to nemám sebemenší důvod. Mým jediným cílem bylo, a i nadále je, anulovat náš církevní sňatek. Soud teprve proběhne a je neveřejný. Zveřejnění žaloby je porušením církevních předpisů, kterým strana oslabuje svou pozici v rámci řízení. Zveřejňovat jakékoli detaily je tedy proti smyslu tohoto řízení a jen bych tím mohla ohrozit cíl, který sleduji,“ napsala sociální síti Kuchařová.

Modelka prý žalobu podala před více než půl rokem. „A není jediný důvod, proč bych ji měla zveřejnit právě teď, když věc nebyla dosud projednána. Přesně to ale ve výsledku udělal Ondřej, který otevřeně v Blesku komentuje osobní věci a detaily žaloby. Pokud byl žalobou konfrontován, jak tvrdí, nebylo přece nic snazšího než říct, že se jedná o soukromou věc, kterou nebude veřejně komentovat a kterou si nepřeje zveřejnit. Blesk by pak bez jeho souhlasu žalobu zveřejnit nesměl, což je právně prokazatelné, a tohle pokračování „telenovely Brzobohatý – Kuchařová“, jak ho sám nazývá, se nikdy nemuselo veřejně odehrát,“ prohlásila Kuchařová.

„To ale neudělal, místo toho žalobu sám veřejně propral v bulváru a sám bulváru poskytl i fotografie. Všechny veřejně známé osobnosti (včetně mě) moc dobře vědí, že zveřejnění takto citlivého materiálu je to nejhorší, co lze udělat, a že to bude veřejně odsouzeno mnohem víc než cokoliv, co je předmětem zveřejnění samotného. Existuje mnoho ukázkových příkladů, které to prokazují. Ani z tohoto pohledu skutečně není v mém zájmu, abych cokoli zveřejňovala,“ tvrdí Kuchařová.

Modelka se až do anulace církevního sňatku nechce ke kauze vyjadřovat. „Jelikož k jediné pravdivé objektivizaci všech tvrzení a skutečností dojde právě před církevním soudem. Kanonický rozvod je posledním logickým krokem, jak upřímně a pravdivě uzavřít tuto kapitolu. Přála bych všem, aby nesoudili něco, o čem neví, jak ve skutečnosti bylo a jak se odehrávalo za zavřenými dveřmi. Realita může být odlišná od veřejné image. Těm, co dokáží číst mezi řádky a vyjadřují mi podporu, moc děkuju,“ uzavřela Kuchařová. ■