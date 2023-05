Kratší vlasy i sukně: Marta Jandová mění rok před padesátkou image

Marta Jandová Super.cz

Černé džíny, černé tričko a kecky. Tak se zpěvačka Marta Jandová (49) obvykle oblékala na svá koncertmí vystoupení. "Když lítám po jevišti, nemůžu mít podpatky, skáču na pódiu i mezi lidi, to by opravdu nešlo," míní. Svůj jevištní look ale v poslední době trochu změnila.