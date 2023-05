Splnila si sen: Česká Édith Piaf vyrazila se synem do Říma. Premiéru Štefana Margity ale promeškala

Radka Fišarová Foto: se souhlasem R.Fišarové

Zpěvačku město doslova uchvátilo. „Byla jsem v Římě poprvé a měla jsem pocit, že doslova putujeme časem. Nadchlo mě, že za každým rohem na mě vykoukla nějaká historická lahůdka, a byť jsme měli počasí spíš aprílové, chvíli na pláštěnku, chvíli na tílko, zkrátka na plavky to nebylo, vůbec to nevadilo, stejně jsme si to neskutečně užili. A bylo to pro mě doslova nadechnutí do další práce.”

Až později jí došlo, že v Římě navíc mohla zhlédnout vystoupaní krajana. „Trochu mě mrzí, že jsme se až pozdě dozvěděli, že zde má Štefan Margita (66) premiéru v Teatro dell’Opera di Roma. Bydleli jsme hned vedle a určitě bychom ho jako krajani přišli podpořit,” svěřila.

A protože Radka během covidu začala studovat bakalářský obor (andragogiku) na VŠ, po návratu ji krom pracovních záležitostí čekají i státnice. „Vedle muzikálů, divadla a koncertů mě teď především na začátku června čekají státnice, takže mám docela nervy, přeci jen je to něco jiného než se učit divadelní scénář. A na konci června nás s kapelou čeká koncert na velké scéně Divadla Studio DVA, na který se už taky moc těším,“ dodala Radka Fišarová. ■