Irina Shayk na festivalu v Cannes vystačí se spodním prádlem nebo páskou přes prsa. Od lidí to ale schytala

Irina Shayk se v Cannes předvádí v odvážných modelech. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Irina Shayk si díky svému dokonalému tělu na sebe může obléknout cokoliv, otázkou ale je, co na její výstřelky říkají ostatní. Poprvé se letos na červeném koberci v Cannes ukázala na premiéře filmu Killers of the Flower Moon ve fialové róbě Armani Privé Couture vyzařující hollywoodskou eleganci. Pokud si ale lidé mysleli, že se modelka na festivalu bude oblékat celou dobu na své poměry cudně, šeredně se spletli.

Na premiéru snímku Firebrand oblékla model značky Mowalola, která se nedávno proslavila díky bizarnímu kostýmu manželky Kanyeho Westa. Outfit sestával ze sukně a crop topu, který nebyl ničím jiným než dvěma pruhy látky přes ňadra. Právě tento model se ovšem stal trnem v oku modelčiným fanouškům. „Příšerný outfit, zvlášť vršek,“ napsala jedna sledující na sociální síť, kam si Irina šaty vystavila. „Jste tak krásná, tak proč nosíte tohle? Vždyť to nejsou ani šaty,“ ozvala se jiná. „Špatná volba,“ přidala se další.

A to lidé ještě netušili, co si Irina obleče na procházku po Cannes, kde byla ovšem také samozřejmě ostře sledována davy a fotografy. Pro tuto příležitost zvolila jen miniaturní spodní prádlo, přes které přehodila šifonové šaty natolik průsvitné, že kdyby je neměla, vyšlo by to nastejno. Model pak doplnila rukavičkami a velmi výraznými šperky. Modelka chce prostě za každou cenu přitáhnout pozornost a můžeme se jen těšit na to, co oblékne příště. ■