Beyoncé a Jay-Z netroškaří. V Kalifornii si koupili nejdražší dům v historii. Betonový skvost za více než 4 miliardy

Beyoncé a Jay-Z už prý v domě bydlí. Profimedia.cz

O takovém bydlení se mnoha lidem po celém světě nezdá ani v těch nejdivočejších snech. Beyoncé (41) a Jay-si údajně za v přepočtu 4 miliardy a 375 milionů korun koupili dům, který se stal jednou z nejdražších nemovitostí v Americe a úplně nejdražší v Kalifornii. A to dostali ještě pěknou slevu.

Vedle hudebních velikánů vypadají Meghan a Harry, kteří si dům v kalifornském Montecitu koupili údajně za 320 milionů korun, jako chudí příbuzní. Obří, honosný a luxusní dům muzikantů se prý totiž původně prodával dokonce za v přepočtu téměř šest a půl miliardy. Protože se ale nenašel nikdo, kdo by si stavbu za tuto cenu koupil, pár ho nakonec podle zdrojů magazínu TMZ získal za téměř čtyři a půl miliardy.

Dům stojí v té nejlepší oblasti v Malibu a navrhl jej japonský architekt Tadao Ando, který je podepsán také pod návrhem domu Kanyeho Westa, a to rovněž v Malibu. Sběrateli umění Williamu Bellovi pak trvalo 15 let, než se stavba dočkala své nynější podoby. Beyoncé by své tři děti měla vychovávat v obří betonové konstrukci s výhledem na Tichý oceán v oblasti zvané Rajská zátoka.

Dům tvoří sedm ložnic a devět koupelen a měl by mít neprůstřelná okna i dveře. Venku samozřejmě nechybí bazén, basketbalové hřiště nebo garáž pro 15 aut. V sousedství bude mít pár Leonarda DiCapria, Kourtney Kardashian nebo zmíněného Kanyeho Westa. Na to, jak vypadá sídlo v celé své kráse, se podívejte do naší galerie. ■