Fit tělo a tvář bez líčidel ukázala v barevných plavkách. Sběratelka Grammy Alicia Keys relaxuje mezi koncerty na jachtě

Alicia Keys Profimedia.cz

Oblíbená zpěvačka Alicia Keys (43) je momentálně na turné po Latinské Americe. V pauze mezi koncerty si ale užívá zasloužený relax s rodinkou. Interpretka hitu No One byla vyfotografována v mexickém letovisku Cabo San Lucas, kde tráví pohodové chvilky na jachtě.

Držitelka patnácti cen Grammy vystavila svou postavu v barevných plavkách s vysokým pasem. Kromě opalovačky na jachtě si najde čas i na pohyb, zajezdila si například na kajaku. Dovolenkové radovánky s ní sdíleli také její dva synové Egypt (12) a Genesis (8), které má s manželem producentem Swizzem Beatzem.

Zpěvačka je známá tím, že už léta nepoužívá make-up. Líčení se vzdala po focení na své album v roce 2016, které ukazovalo její pravé já, a proto zvolila snímky s absencí make-upu.

„Nosila jsem jej zhruba od 16 let, a jakmile jsem se dostala do hudebního světa, bylo to něco, co jsem dělala každý den pro televizi nebo na focení. Dělala jsem to, protože jsem si myslela, že se to tak dělat má. Najednou jsem si uvědomila, že jsem na tom závislá a bez make-upu se necítím dobře. Teď už ale nechci něco skrývat. Ani svůj obličej, ani myšlenky, duši, názory, sny, potíže či emoční vývoj,“ řekla před lety v jednom z rozhovorů. A jak řekla, tak udělala. ■