Lucii Bílé spadl kámen ze srdce: Moje láska má za sebou operaci, bude o centimetr vyšší

Před třemi měsíci musel přítel Lucie Bílé (57) Radek Filipi do nemocnice, aby podstoupil operaci páteře. Tvrdé trénování ve fitku, hraní volejbalu a sezení za volantem si vyžádalo svou daň. Dnes Radek musel na druhou operaci zad. Zlatá slavice ho včera dovezla do pražské Nemocnice Na Homolce. Po operačním zákroku informovala fanoušky, že vše dobře dopadlo.

„Já mám tak strašně ráda krásné zprávy a tady je ta úplně největší. Moje láska má už za sebou operaci, bude o centimetr vyšší, protože mu dali novou plotýnku. Děkuji všem za krásné zprávy, všechno jsem mu vyřídila a vyřídím. Jsem šťastná,“ neskrývala své nadšení Lucie Bílá.

Hned jak bude zpěvačka moct, odveze si partnera do domácího ošetřování. Ani tak ale určitě nepřestane myslet na své fanoušky. Do Radkova úplného uzdravení se Lucie objevuje na veřejnosti i sama.

„Myslím, že je to asi běh na dlouhou trať, ještě to v pořádku není. Proto tady se mnou není, jinak by tu byl. Ale on se dá dohromady, to je jasný, ale chce to trochu čas,“ svěřila se nedávno Super.cz Lucie Bílá právě na jedné společenské akci, kam dorazila bez doprovodu. ■