V Cannes se objevila i ‚francouzská Kim Kardashian‘, kterou kdysi obvinili z pokusu o vraždu manžela

Nabilla dorazila na filmovou premiéru do Cannes. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Slavnostní premiérové promítání dramatu Club Zero během filmového festivalu v Cannes si v úterý nenechala ujít ani francouzsko-švýcarská modelka a televizní hvězda Nabilla Benattia. Jednatřicetiletá brunetka, která je v zemi velice nepopulární a kontroverzní osobou, dorazila na červený koberec v modelu s kápí a hlubokým výstřihem.

Nabilla, jíž se rovněž přezdívá francouzská Kim Kardashian, je v zemi poměrně známou, ale o to méně oblíbenou celebritou. Kromě modelingu, jemuž se věnuje od čtrnácti let, se objevila v řadě televizních reality show, dlouhodobě působila v pořadech Hollywood Girls či Les Anges de la télé-réalité. Měla rovněž svůj vlastní pořad Allô Nabilla.

Nabilla se netají tím, že podstoupila zvětšení prsou a naopak je přesvědčena, že ji operace dostala do širšího povědomí lidí. Následně ji totiž oslovili i k focení pro Playboy, Maxim a další nejen pánské časopisy.

Kdo by však čekal, že brunetka přehazuje ctitele vidlemi a užívá si zájmu mužů, je na omylu. Nabilla má už deset let jediného, a to kolegu z reality show Thomase Vergaru, jehož v roce 2019 pojala za manžela. Mají spolu rovněž dva syny – tříletého Milanna a téměř ročního Leyanna.

Jejich soužití ale bude zřejmě pěkná Itálie, její maminka ostatně z této země pochází. V roce 2014 byla dokonce Nabilla obviněna z pokusu o vraždu Thomase (tehdy ještě svého přítele), když jej během zuřivé hádky na hotelu v Paříži, kvůli níž zaměstnanci zavolali policii, několikrát bodla nožem do krku a do hrudníku.

Modelka se nejprve snažila vše svést na údajné napadení třemi muži před hotelem, ale její výpověď byla zmatečná a této verzi nic nenasvědčovalo. Policie, která u případu zasahovala, ji obvinila z pokusu o vraždu, odvezla do vazby a dlouze vyslýchala. Thomas, jenž byl s vážnými zraněními převezen do nemocnice, ovšem odmítl podat na partnerku žalobu. ■