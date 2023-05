Miluji tebe i Tiffany, otec by byl na tebe pyšný. Hana Gregorová se dojemně zastala syna Ondřeje Brzobohatého

Hana Gregorová a její syn Ondřej Brzobohatý Michaela Feuereislová

Hudebník Ondřej Brzobohatý (40) našel v kauze zveřejněné církevní žaloby, která se dostala do médií, zastání u své maminky Hany Gregorové (70). Z vynesení textu žaloby, plného intimních detailů z Ondřejova života, obvinil hudebník svou exmanželku Taťánu Kuchařovou (35). Ta to popírá.

Brzobohatý na základě zveřejněné žaloby přiznal, že má zálibu v nošení ženských šatů, odmítl ale, že by chtěl po Kuchařové sex jako žena a další detaily církevní žaloby včetně jeho údajné neplodnosti.

Hana Gregorová je na synově straně a vysekla mu poklonu. Zmínila také jeho otce Radoslava Brzobohatého.

„Ondrejko, můj milovaný, chci ti jen říct, že život přináší různá zklamání a výhry, a že bez nich by byl nudný a monotónní. Jsem na tebe pyšná, jaký jsi správný chlap, a že jsme z tebe s tvým úžasným otcem vychovali slušného člověka a skutečného gentlemana. Vždy jsi se ke svým partnerkám choval velkoryse, ať už emociálně nebo materiálně, i když z mého pohledu sem tam zaslepeně,“ vzkázala synovi maminka na sociálních sítích.

K lásce podle ní patří i zklamání, ona sama je na svého syna hrdá a bere ho takového, jaký je. A to ve všech podobách včetně jeho alter ega Tiffany.

„Ale to je láska, se kterou ruku v ruce občas kráčí zklamání. Pro mě je důležité, že jsi teď šťastný a spokojený a navzdory všemu jsi nezanevřel na lásku. Tvůj otec by byl na tebe pyšný, i na tvou práci, kterou rozdáváš radost druhým. A znáš jeho krédo, které ti často opakoval: Jen se z toho nepo*rat. Tak se toho, Ondrejko, drž, život jde dál a stojí za to žít ho naplno. Miluji tě, můj nejdražší, i Tiffany, láskou přenesmírnou, a dokud budu žít, je tu moje náruč, která tě bude chránit vždy, když budeš potřebovat, tvoje máma,“ zakončila své dojemné vyznání slovenská herečka. ■