Takhle sexy v Survivoru být nemohla: Kundosaki nechala vyniknout dekolt i bříško a promluvila o návratu do reality

Přesto si Kateřina odnesla z reality show životní zážitky nebo nové kamarády, se kterými se pravidelně vídá. Jsou to už tři měsíce, co je zpátky v realitě. A tak nám prozradila, zda se už stihla s běžným životem opět sžít?

„Dá se říct, že ano. Ale víceméně mě tam tlačí takový ten přirozený tlak společnosti, toho normálního života, který je diametrálně rozdílný od toho na ostrově. Tím, že jsem zpět, tak si zvykám na velké pracovní nasazení, neustálé odepisování na zprávy a podobně. Jsem tady, ale občas bych se strašně ráda vrátila na ostrov,“ svěřila se Kateřina pro Super.cz s tím, že aktuálně žije přítomností.

„Snažím se mít co nejčistší hlavu, co se týče plánů a budoucnosti. Sice to zní jako klišé, ale snažím se žít v přítomnosti a v daném okamžiku. Dřív jsem plánovala a nebylo mi v tom nejlépe. Pak člověka zklamává, když to třeba nějakým způsobem nevyjde. Takže jdu s proudem,“ prozradila s úsměvem.

Druhá řada Survivoru Česko a Slovensko již má i svého vítěze, a to Tomáše Weimanna (34), který porazil Martina Konečného pouze o jeden hlas.

Sama Kateřina přiznala, že by pro ni bylo těžké určit, komu by dala ve finále hlas. A to už i z důvodu, že poslední díly Survivoru neviděla.

„Je to složitá otázka, přiznám se, že jsem posledních deset dílů neviděla. Za mě do toho šel Tomáš už od začátku, stejně jako Martin. Takže by to pro mě bylo těžké. Ale tím, že měl Tomáš na začátku moje sympatie, je možné, že bych mu to dala. Ale těžko soudit. Nebyla jsem tam s nimi a neviděla jsem to. V mé hlavě je to teď padesát na padesát,“ prozradila nám Kundosaki během turnaje organizace Oktagon MMA. ■