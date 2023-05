Rodina z Výměny manželek má firmy na úklid: Podnikatel ale doma zapomněl vymést pavučiny

Ve Výměně manželek se budou vymetat pavučiny TV Nova

Ve středeční Výměně manželek bude opět veselo. Temperamentní Jarča se přestěhuje z bytu v osadě v Ralsku do velkého rodinného domu v Židlochovicích. V nové rodině na ni čeká velký, prostorný dům s krytým bazénem.

Maminka, která se ve své domácnosti stará o manžela a čtyři děti, si v nové rodině hned zvykne, a to i přesto, že na ni v domácnosti čeká spousta věcí, které vidí poprvé. S náhradním manželem Davidem a chlapci Markem a Davidem si také rozumí. Čeho si ale velmi rychle po příchodu do domácnosti všimne, jsou velké pavučiny na stropech domu.

Na problém upozorní prozatímního manžela Davida, který je překvapen, jelikož vlastní úklidové firmy. Na Jarčino přání pavučiny a pavouky odstraní. „Ježíši, my budeme za špinavce, majitel úklidové firmy a má doma pavučiny. To mě Majka pěkně zdrbne,“ konstatuje tatínek David, který se do uklízení okamžitě pustí. ■