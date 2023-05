Ben Cristovao ruší své plány. Musel na operaci, během které mu přivrtávali ramenní kost

Ben Cristovao musel pod kudlu. Herminapress

Ben Cristovao (35) své fanoušky nikdy nechce zklamat, a tak se do poslední chvíle snažil bojovat i s poškozeným ramenem. Nakonec ho ale zdravotní problémy dostaly do nemocnice na operaci, kterou podstoupil i přes velký strach z anestezie.

Ben Cristovao se kromě muziky věnuje také sportu, a právě tahle záliba ho bohužel přivedla až na operační sál olomoucké nemocnice. „Za chvíli jdu na operaci ramene, které jsem zkoušel po nehodě na našem sparringu utéct rehabilitacemi, ale bohužel nadále vypadávalo ve špatných chvílích,“ napsal Ben včera na sociální síť, kam přidal také několik fotografií přímo z nemocnice. Fanouškům se svěřil i s tím, že se velmi bojí toho, že ho před operací budou muset uspat.

Ben Cristovao podstoupil operaci.

„Vím, že jsem v těch nejlepších rukou, všichni jsou tu zlatí a dokázali zahnat i můj strach z narkózy, který sice nemá opodstatnění, ale zato má u mě v hlavě čestné místo několik let.

A s čím přesně šel talentovaný muzikant a sportovec na sál? „Z toho, co jsem pochopil, se v rameni utrhlo labrum i s kusem kosti a tu je potřeba přivrtat zpátky a to labrum přišít. A vzít odněkud ze svalu šlachu a přivrtat ji jinam, aby to už nevypadávalo a fungovalo,“ vysvětlil Ben s tím, že kvůli operaci musí zrušit show v Ostravě na festivalu Rainbow Run, která se měla konat 27. května.

Fanouškům ale zároveň slíbil, že udělá maximum pro to, aby další víkend už mohl pracovně fungovat. ■