Aleš Háma v blond paruce a Sandra Nováková jako chlap s knírem: Slavní vtipně podporují Brzobohatého

Aleš Háma stojí za Ondřejem. Foto: Se souhlasem Aleše Hámy

Skandál ohledně zveřejněné církevní žaloby hýbe českým šoubyznysem. Mnoho slavných podporuje Ondřeje Gregora Brzobohatého slovy, jiní zašli ještě dál. Jedním z takových je Aleš Háma, který s humorem sobě vlastním neváhal a rovnou se ukázal s parukou na hlavě a vycpaným hrudníkem. Fotka je archivní, převlečený tehdy byl za biatlonistku Gabrielu Soukalovou.

„Je to pro mě velké zklamání, co jsem se dnes dozvěděl o Ondřejovi Gregor Brzobohatém. Ale zpracovávám to... No, co už... Omlouvám se, ale našel jsem jen fotku Gábiny. Když jsem byl Táňa, tak se nesmělo fotit,“ napsal herec a moderátor k příspěvku, který kromě mnoha fanoušků kvitovala s povděkem i spousta dalších známých tváří včetně Adély Gondíkové, Beaty Rajské, Marty Jandové, Michaely Maurerové, Jitky Boho, Martiny Formanové nebo Daniely Šinkorové.

Sandra Nováková se pak nechala vyfotit s knírem, námořnickou čepicí a v bílém tílku a kalhotách a do komentáře k příspěvku napsala stručně hashtag „jesuisbrzos“, který odkazuje na hashtag „jesuischarlie“, jenž v roce 2015 používali lidé jako výraz solidarity s oběťmi útoku v redakci časopisu Charlie Hebdo, a vyjadřovali tak svobodu slova. I zde se objevily souhlasné komentáře ve formě emoji například od Terezy Brodské nebo Marty Jandové.

Sandra Nováková podporuje svého kolegu.

Jak je vidět, Ondřej Gregor Brzobohatý se rozhodně nemusí bát, že by mu jeho „přiznání“ jakkoliv ublížilo. Uvidíme, jaké formy podpory se od veřejnosti ještě v nejbližších dnech dočká. ■