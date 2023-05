Snad Kuchařová neuvidí tyhle fotky, směje se Jan Bendig. Také se převléká za ženu. A nejsem úchylák, vzkazuje

Jan Bendig prý ale doma na podpatcích nechodí. Herminapress

„Jsme tam tři sestry. Já hraju Olivii, můj brácha Alexis a ještě jeden další tam je Mercedes,“ řekl Super.cz nedávno Bendig, který nyní podpořil hudebníka Ondřeje Brzobohatého (40), jenž přiznal, že si také oblíbil převlékání za ženy a je to jeho koníček.

Do médií se totiž dostal text církevní žaloby plný intimních detailů z jeho manželství s Taťánou Kuchařovou (35). Brzobohatý viní z úniku žaloby exmanželku, Kuchařová to odmítá.

„S tím převlíkáním pro zábavu to máme i my v našich seriálech a videích. A ano, je to jen hra a zábava, která neříká to, že nás to sexuálně vzrušuje. Jako úchylák se fakt necítím. A za sebe teda musím říct, že jsme jako holky dělo. S naší partou se snažíme ztvárnit naše alter ega, co nejlépe můžeme. Je to role. Ne úchylka. Věřte mi, že jsem rád, když můžu bejt za kluka, protože bych fakt i doma v soukromém životě nechodil v lodičkách. Ženský, obdivuju vás, že zvládáte tu bolest,“ nechal se slyšet Bendig, jenž zveřejnil i nějaké seriálové záběry.

Jan Bendig se s bratrem také převléká za ženy.

„Snad tyhle fotky neuvidí Taťána Kuchařová, nerad bych ji a jí podobné lidi urazil, či dokonce pohoršil. I já mám hned několik svých alter eg, jako je Iveta, Venuše nebo Olívie,“ prozradil na sociální síti zpěvák, jenž se proslavil v SuperStar.

„Celkem mě to rozesmutnilo, co a jak se to řeší. Určitě stojím za Ondřejem Brzobohatým. Možná by některým stálo za to připomenout, že není středověk, ale je 21. století, kdy si každý může dělat, co chce a co ho třeba udělá šťastným nebo pobaví, pokud tím nikomu neubližuje. Přestaňme už konečně řešit to, co dělají ostatní a zda jsou třeba o trošku jiní než jiní. Starejme se každý o ten svůj život. Jsem si stoprocentně jistej, že každý z nás má co napravovat,“ míní Bendig.

Brzobohatého se ostatně zastala řada celebrit včetně Libora Boučka, Dary Rolins nebo Evy Burešové. Kuchařová nadále tvrdí, že text žaloby bulváru neposlala a rozhodně nechtěla Ondřejovi ublížit. „Kdo veřejně rozebírá znění žaloby a intimní podrobnosti, je Ondřej,“ nechala se slyšet někdejší královna krásy.

Když už se ale text dostal ven, hudebník popřel některá podle něj lživá tvrzení. Odmítá například, že by po exmanželce požadoval sex jako žena, a rozhodně prý nemá problémy se sexuální orientací či plodností, jak bylo v církevní žalobě řečeno. ■