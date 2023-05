Ubohost na úrovni suterénu: Simona Krainová se opřela do Kuchařové

Simona Krainová stojí za Ondřejem Gregorem Brzobohatým. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Informace ze soukromí Ondřeje Gregora Brzobohatého (40), které se dostaly do médií, nadzvedly ze židle spoustu jeho přátel. Brzobohatý uvedl, že má za to, že je novinářům poskytla jeho exmanželka Taťána Kuchařová (35). Ta to odmítla.