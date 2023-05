Zlá, zhrzená, ubohá a horší než Deppova Amber. Kuchařová to schytává od lidí, z kauzy s Brzobohatým si vystřelil i TMBK

Taťána Kuchařová Herminapress

Není to tak dlouho, co celý svět sledoval kauzu mezi hercem Johnny Deppem (59) a jeho bývalou ženou Amber Heard (37). Přenice mezi exmanželi se několik let řešily u soudu, který v loňském roce hollywoodský herec vyhrál.

Exmanželé a herečtí kolegové se vzájemně obviňovali z domácího násilí a některé hlášky, které u soudního líčení herečka vyslovila napříč internetem, rezonují dodnes. Právě k Amber Heard začali modelku Taťánu Kuchařovou (35) někteří lidé na sociálních sítích přirovnávat, a to poté, co se dostaly na veřejnost informace z církevní žaloby, na základě které má být anulován církevní sňatek s Ondřejem Gregorem Brzobohatým (40).

„Ty jsi snad ještě horší než Amber Heard. Je mi z tebe zle,“ napsal modelce po jejím vyjádření na sociální síti jen ze sledujících. „My dog stepped on the bee,“ (v překladu: můj pes šlápl na včelu) stojí v další z mnoha zpráv na účtu Kuchařové. Je to dnes už legendární věta, kterou americká herečka u soudu při popisu hádek s Deppem nečekaně řekla a záhy se stala virálem.

K Amber Heard přirovnal Táňu Kuchařovou na svém kanále populární autor satirických koláží Tomáš Břínek alias TMBK. Humornou koláž vytvořil z fotky telefonující Táni Kuchařové a Amber Heard.

Modelka na příspěvek zatím nikterak nereagovala. Ondřej Gregor Brzobohatý se však pro Blesk nechal slyšet, že čeká, že něco podobného přijde. Přece jenom to není poprvé, co je rozvodové kauze mezi Brzobohatým a Kuchařovou na účtu TMBK věnována pozornost.

Samotná Taťána Kuchařová popírá, že by do bulváru posílala obsah církevní žaloby. „Kdo veřejně rozebírá znění žaloby a intimní podrobnosti, je Ondřej,“ tvrdí naopak modelka s tím, že kdyby mu chtěla ublížit, udělala to už dávno.

Modelka to ale v komentářích na sociálních sítích pěkně schytává. „Nic ubožejšího jsem v českém šoubyznysu dlouho neviděla a doufám, že neuvidím. Tahat takové věci na veřejnost? Styďte se! I můj desetiletý syn se chová rozumněji. Buďte šťastná a přestaňte před všemi ukazovat, že zhrzená žena je horší než peklo a očistec dohromady. Máte na víc, ale tohle chování je teda hodně morálně na dně,“ znělo v jednom z komentářů.

„Bývala jste Miss a dáma. Teď jste už jen zlá, zhrzená, pomstychtivá žena. Jak se dříve říkalo Navrch huj, vespod fuj,“ napsal další. Ondřeje Brzobohatého se naopak zastala řada celebrit, které mu vyjadřují podporu. ■