Zpěvačka známá jako nejmladší transsexuálka Evropy vzala přátele na jachtu. Bez pózování v bikinách se to neobešlo

Kim Petras s přáteli na jachtě v Miami. Profimedia.cz

Kim na palubě předvedla několik póz v úsporných zelených bikinách, zatímco ji její přátelé fotili. Když bylo vše poctivě zvěčněno, partička už si mohla nerušeně vychutnávat zaslouženého volna. Kim je totiž poslední dobou na roztrhání. V jednom kole je především od chvíle, kdy v únoru získala jako první otevřeně transgender umělkyně v historii cenu Grammy v jedné z hlavních kategorií, a to za píseň Unholy se Samem Smithem, jemuž byla tato cena udělena pro změnu jako prvnímu nebinárnímu umělci.

Nedávno se například Petras dočkala dalšího mimořádného úspěchu, když se objevila na obálce prestižního plavkového vydání magazínu Sports Illustrated. Další tváří z titulky byla i slavná kuchařka Martha Stewart, která v plavkách předvedla svou úžasnou formu v jednaosmdesáti letech.

Ještě mnohem dřív, než se stala slavnou díky své hudbě, proslula Kim v úplně jiné oblasti. Narodila se totiž v mužském těle, ale podle jejích rodičů už od dvou let věděla, že je dívkou. V roce 2006, když jí bylo třináct let, vystoupila v německém televizním pořadu, kde mluvila na toto téma. Snažila se rovněž o prosazení povolení ke změně pohlaví v Německu z původních osmnácti let již od šestnácti. Díky své iniciativě začala být označována jako ‚nejmladší transsexuálka na světě‘. ■